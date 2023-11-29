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Госдума приняла в первом чтении закон о выплате процентов работникам за задержку зарплаты

Госдума приняла в первом чтении законопроект о начислении процентов в случае задержки зарплаты или других выплат. Об этом пишет ТАСС. Поправки предлагается внести в Трудовой кодекс.

По действующим нормам, работодатель обязан выплатить работнику проценты при нарушении установленного срока таких выплат. При этом проценты рассчитываются за каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно.

Как указали авторы инициативы в пояснительной записке, зачастую при рассмотрении трудовых споров суды обязывают работодателей выплатить проценты непосредственно с начисленных работнику выплат, не применяя ст. 236 ТК РФ к суммам, которые не начислялись и право на которые стало предметом спора.

В связи с этим законопроект предлагает уточнить ст. 236 ТК РФ, установив, что проценты подлежат взысканию с работодателя «и в том случае, когда причитающиеся работнику выплаты не были ему начислены своевременно, а решением суда было признано право работника на их получение».