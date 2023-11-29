Для жителей Рязанской области выпустили метеопредупреждение

Для жителей Рязанской области выпустили метеопредупреждение. Его опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

По данным ведомства, во второй половине дня 29 ноября, с сохранением ночью и утром 30 ноября, на территории Рязанской области ожидаются осадки в виде снега, местами сильного, мокрого снега, местами гололед, налипание мокрого снега, метель, ухудшение видимости в осадках.

Также усиление ветра порывами до 14-19 метров в секунду, на дорогах гололедица, местами снежные заносы.