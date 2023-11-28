Вынесен приговор рязанцу, ударившему ножом односельчанина

Вынесен приговор рязанцу, ударившему ножом односельчанина. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

Установлено, что 18 августа 2022 года в селе Высокое Рязанского района мужчина без оплаты забрал из магазина, где работала его супруга, спиртные напитки, и женщина обратилась за помощью к односельчанину.

Мужчина попытался вернуть украденное в магазин и в ходе конфликта нанес вору удар ножом, повредив бедренную артерию.

От полученного ранения потерпевший скончался на месте происшествия.

Преступление было совершено в состоянии опьянения.

Суд назначил рязанцу наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.