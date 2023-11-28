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В травмпункте БСМП увеличилось количество пациентов

В травмпункте БСМП стало больше пациентов. Об этом пишет ИД «Пресса» со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Отмечается, что обычно к травматологам обращается 75 человек в день, то в понедельник, 27 ноября, число пациентов выросло до 105.

Причина — резкие колебания температуры.

Медики советуют рязанцам уделить особое внимание подбору обуви, которая должна быть удобной и устойчивой. Пожилым людям лучше использовать трость или палки для скандинавской ходьбы.