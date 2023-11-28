В травмпункте БСМП увеличилось количество пациентов
В травмпункте БСМП стало больше пациентов. Об этом пишет ИД «Пресса» со ссылкой на пресс-службу учреждения.
Отмечается, что обычно к травматологам обращается 75 человек в день, то в понедельник, 27 ноября, число пациентов выросло до 105.
Причина — резкие колебания температуры.
Медики советуют рязанцам уделить особое внимание подбору обуви, которая должна быть удобной и устойчивой. Пожилым людям лучше использовать трость или палки для скандинавской ходьбы.