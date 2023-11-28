В Саратове легковушка врезалась в остановку
В Саратове легковушка врезалась в остановку. Об этом пишет Telegram-канал «Плохие новости».
24-летний водитель «ВАЗа» при съезде с моста не притормозил на скользкой дороге, а наоборот добавил газ. В результате чего, автомобиль начало заносить и вынесло на стелу — посыпались искры.
Врезавшись в остановку, 41-летняя пассажирка вылетела из салона через окно и скончалась на месте.
Второй пассажир ВАЗа — 35-летний мужчина умер по дороге в больницу.
Проводится проверка