В Рязанском цирке показали представление для семей участников СВО

В филиале ФКП «Росгосцирк» «Рязанский государственный цирк» 25 и 26 ноября на благотворительной основе прошел предварительный показ танцевально-циркового шоу «WOW». Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

На представления пришли дети и семьи участников СВО из Рязани и области. Также были представители общества, специализирующиеся на поддержке инвалидов и многодетных семей. Кроме этого, на шоу присутствовала министр территориальной политики Рязанской области Жанна Фомина.