Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 28
-3°
Срд, 29
Чтв, 30
ЦБ USD 88.7 -0.11 28/11
ЦБ EUR 97.16 0.24 28/11
Нал. USD 89.31 / 91.2 28/11 13:25
Нал. EUR 97.12 / 98.4 28/11 14:45
Новости
Итоги года New
Публикации
Ректор РГРТУ Михаил Чиркин: информационные технологии — далеко не толь...
В воскресенье, 19 ноября, в Рязанском государственном р...
21 ноября 12:38
5 079
Рязанский врач-сурдолог рассказал, можно ли оглохнуть из-за наушников
Врач-сурдолог ОКБ имени Семашко Любовь Кусакина рассказ...
20 ноября 11:37
5 517
Омерзительное рядом. Рязанцы продолжают жаловаться на едкие запахи
В середине октября в соцсетях от рязанцев пошла новая в...
14 ноября 14:47
8 407
Кто такие шоплифтеры и почему они хвастаются воровством в магазинах
Для избежания подозрения большая часть шоплифтеров поку...
13 ноября 13:40
9 175
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанский Кремль
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Интервью Павла Малкова
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Все спецпроекты →
МВД: в Рязанской области разоблачили украинскую нарколабораторию

В России полицейские обнаружили нарколабораторую, руководимую с территории Украины, заявила пресс-служба МВД.

В ведомстве утверждают, что на протяжении нескольких лет злоумышленники создавали сеть нарколабораторий в Московской, Псковской и Рязанской областях. Полицейские задержали 21 человека, 12 из которых, по заявлениям МВД, украинцы.

«Только в Псковской области обнаружено около пяти тонн прекурсоров и порядка 150 килограммов готового мефедрона. Всего в рамках предварительного расследования изъято почти полторы тонны синтетического наркотика, а также 35 с лишним тонн компонентов для его изготовления», — сообщила пресс-служба.