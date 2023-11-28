МВД: в Рязанской области разоблачили украинскую нарколабораторию

В России полицейские обнаружили нарколабораторую, руководимую с территории Украины, заявила пресс-служба МВД.

В ведомстве утверждают, что на протяжении нескольких лет злоумышленники создавали сеть нарколабораторий в Московской, Псковской и Рязанской областях. Полицейские задержали 21 человека, 12 из которых, по заявлениям МВД, украинцы.

«Только в Псковской области обнаружено около пяти тонн прекурсоров и порядка 150 килограммов готового мефедрона. Всего в рамках предварительного расследования изъято почти полторы тонны синтетического наркотика, а также 35 с лишним тонн компонентов для его изготовления», — сообщила пресс-служба.