В Рязанской области простились с погибшим в зоне СВО
В Рязанской области состоялась церемония прощания с героически погибшим в зоне СВО рядовым Валерием Аринцевым.
В Рязанской области прошла церемония прощания с погибшим в зоне СВО рядовым Валерием Аринцевым, военнослужащим в/ч 02511. Об этом
Отмечается, что траурные мероприятия прошли с соблюдением всех воинских почестей. В них приняли участие представители правительства Рязанской области, администрации Пителинского района, рязанского военного гарнизона, рязанской Епархии, общественных организаций, ветераны, родные и близкие военнослужащего.
Соболезнования семье погибшего воина выразил губернатор Павел Малков.