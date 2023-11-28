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В Рязанской области простились с погибшим в зоне СВО
В Рязанской области состоялась церемония прощания с героически погибшим в зоне СВО рядовым Валерием Аринцевым.

В Рязанской области прошла церемония прощания с погибшим в зоне СВО рядовым Валерием Аринцевым, военнослужащим в/ч 02511. Об этом сообщил ИД «Пресса».

Отмечается, что траурные мероприятия прошли с соблюдением всех воинских почестей. В них приняли участие представители правительства Рязанской области, администрации Пителинского района, рязанского военного гарнизона, рязанской Епархии, общественных организаций, ветераны, родные и близкие военнослужащего.

Соболезнования семье погибшего воина выразил губернатор Павел Малков.