В Рязани задержали 36-летнего мужчину по подозрению в распространении наркотиков

В Рязани полиция задержала 36-летнего мужчину на улице Сельских Строителей по подозрению в распространении наркотиков. Об этом 28 ноября сообщила пресс-служба регионального МВД.

Рязанец несколько дней назад вышел из места лишения свободы, где отбывал наказание за хищение.

«Мужчина сразу же пристрастился к употреблению синтетических наркотиков и, чтобы получить деньги для покупки запрещенных препаратов, решил с помощью сети интернет устроиться закладчиком. Получив задание на размещение двух контейнеров, злоумышленник выполнил его. Когда он присматривал места для новых закладок, то привлек внимание патрульных полицейских и сотрудники ППСП задержали рязанца», — сообщили в пресс-службе.

Правоохранители изъяли два самодельных контейнера, в которых хранилось около двух граммов наркотика.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ, Ему грозит до 20 лет лишения свободы.