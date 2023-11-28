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В Рязани полицейские уничтожили более 90 килограммов наркотиков

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Рязанской области провели плановое мероприятие по уничтожению наркотических средств и психотропных веществ. Масса подготовленной к ликвидации партии запрещенных препаратов превысила 90 килограммов.

Данные вещества полицейские изъяли в ходе ежедневной работы по противодействию незаконному обороту наркотиков: при личных досмотрах задержанных граждан, досмотрах автотранспорта, проведении обысков и осмотров мест происшествий. Наркотики являлись вещественными доказательствами по уголовным делам, по которым к настоящему времени приняты судебные решения. Обвиняемые — наркотрафиканты, изготовители, сбытчики, содержатели наркопритонов — получили наказание в соответствии с содеянным.

Согласно действующему законодательству процедура уничтожения наркотиков проходила с участием и под контролем межведомственной комиссии в составе представителей УМВД, Министерства здравоохранения и Министерства природопользования Рязанской области.

Вещества были доставлены на одно из промышленных предприятий города Рязани и уничтожены в плавильной печи при высоких температурах.

Полицейские отправили в огонь около 10 килограммов синтетических наркотиков, и более 80 килограммов наркотических веществ растительного происхождения.