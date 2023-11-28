В рязанском СК рассказали подробности гибели пропавшего мужчины

В рязанском СК рассказали подробности гибели пропавшего мужчины. Об этом РЗН. Инфо сообщила пресс-служба ведомства.

Мужчину нашли рядом с собственной машиной недалеко от села Мушковатово Рязанского района.

Следователи выясняют, имела ли смерть криминальный характер.

«Рязанским МСО проводится доследственная проверка по факту смерти жителя областного центра 1998 года рождения», — заключили в СК.

Напомним, в Рязани мужчину нашли мертвым.