В рязанском СК рассказали подробности гибели пропавшего мужчины
В рязанском СК рассказали подробности гибели пропавшего мужчины. Об этом РЗН. Инфо сообщила пресс-служба ведомства.
Мужчину нашли рядом с собственной машиной недалеко от села Мушковатово Рязанского района.
Следователи выясняют, имела ли смерть криминальный характер.
«Рязанским МСО проводится доследственная проверка по факту смерти жителя областного центра 1998 года рождения», — заключили в СК.
Напомним, в Рязани мужчину нашли мертвым.