В Москве школьницу выбросили в окно одноклассники во время перемены

В московской школе 13-летнюю ученицу выбросили в окно одноклассники на перемене. Об этом сообщил Shot.

По данным медиа, инцидент произошел в частной школе на Новорогожской улице в Таганском районе. Пострадавшая рассказала, что играла с одноклассниками на первом этаже. В какой-то момент кто-то из ребят открыл большое окно и компания просто вытолкнула в него девочку.

Школьницу госпитализировали. Врачи диагностировали у нее ушибы шейного отдела позвоночника, крестца и копчика.

Кто именно открыл окно и вытолкал ее, пятиклассница пояснить не может.