В Минфине предложили ограничить крепость алкогольного мороженого

Минфин предложил ограничить крепость алкогольного мороженого до 1,2%.

В Минфине предложили ограничить крепость алкогольного мороженого. Об этом сообщило ведомство на своем на сайте.

Отмечается, что крепость алкогольного мороженого не должна будет превышать крепости кваса, ароматических или пряных сиропов — 1,2 процента.

По словам Минфина, сейчас крепость замороженных десертов достигает 7-10 процентов. При этом их распространение не ограничено, потому что продукт входит в перечень товаров-исключений списка спиртосодержащей продукции и не подпадает под действие закона о регулировании алкогольного рынка.

Уточняется, что сейчас нет запрета на продажу алкогольного мороженого детям и подросткам, поэтому продукт можно приобрести в парках или рядом с детскими учреждениями.

Министерство подготовило проект, который предлагает ограничить содержания этилового спирта в мороженом, фруктовых, плодово-ягодных и овощных взбитых замороженных десертах, щербетах, смесях для их приготовления и сладком пищевом льде.