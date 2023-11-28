В Госдуме приняли законопроект о праве на УДО матерям с детьми до четырех лет

Госдума в третьем чтении приняла законопроект, который позволяет матерям выйти из мест заключения по УДО, если она воспитывает ребенка в возрасте до четырех лет. Об этом сообщило издание URA.RU.

Поправки о досрочном освобождении матерей приняли на пленарном заседании думы сразу во втором и третьем чтении. Отмечается, что данная возможность выйти по УДО у беременной женщины или матери ребенка до четырех лет имеется, если она уже отбыла наказание не менее одной четверти срока за преступление небольшой тяжести.

Ранее по законопроекту такая возможность была только в том случае, если ребенку не более трех лет. Новые нормы вступят в силу через 180 дней с момента подписания документа.