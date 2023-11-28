В Чувашии водитель «Лады» и его пассажир скончались в ДТП

В Чувашии 28 ноября произошла авария, в которой погибли люди. Об этом сообщила пресс-служба республиканского МВД.

В 10:00 на 93 километре дороги А-151 возле деревни Малое Батырево Батыревского округа «Лада Гранта» врезалась в «Тойоту Камри». По предварительным данным, 57-летний водитель «Гранты» при выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу движущейся по главной иномарке, за рулем которой был 31-летний молодой человек.

От полученных травм водитель и пассажир отечественного авто скончались на месте происшествия. Водителя иномарки госпитализировали.