В 2023 году рязанские газовики заключили более 3100 договоров реструктуризации задолженности

В рамках работы по укреплению платежной дисциплины, специалисты ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» с начала 2023 года заключили с абонентами-физлицами региона 3129 договоров о реструктуризации задолженности на общую сумму 97,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Этот договор позволяет выплачивать сумму накопившегося долга частями. Соглашения заключаются сроком от трех до шести месяцев. Для оформления договора необходимо обратиться в подразделение «Газпром межрегионгаз Рязань» по месту жительства.

«Поставщик газа обеспечивает надежную подачу газа потребителю. Встречная обязанность абонентов — осуществлять своевременную оплату ресурса. Если же потребитель по каким-то объективным причинам не может сделать это вовремя, то ему предоставляется возможность оформить договор о реструктуризации задолженности», — отметил заместитель генерального директора по работе с социально значимой категорией потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» Роман Никонов.