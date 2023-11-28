Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 28
-3°
Срд, 29
Чтв, 30
ЦБ USD 88.61 -0.09 29/11
ЦБ EUR 97.07 -0.09 29/11
Нал. USD 89.74 / 92.5 28/11 17:45
Нал. EUR 97.93 / 98.7 28/11 17:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Ректор РГРТУ Михаил Чиркин: информационные технологии — далеко не толь...
В воскресенье, 19 ноября, в Рязанском государственном р...
21 ноября 12:38
5 165
Рязанский врач-сурдолог рассказал, можно ли оглохнуть из-за наушников
Врач-сурдолог ОКБ имени Семашко Любовь Кусакина рассказ...
20 ноября 11:37
5 600
Омерзительное рядом. Рязанцы продолжают жаловаться на едкие запахи
В середине октября в соцсетях от рязанцев пошла новая в...
14 ноября 14:47
8 481
Кто такие шоплифтеры и почему они хвастаются воровством в магазинах
Для избежания подозрения большая часть шоплифтеров поку...
13 ноября 13:40
9 247
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанский Кремль
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Интервью Павла Малкова
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Все спецпроекты →
У жительницы Клепиковского района при продаже коляски в интернете мошенники украли деньги

У жительницы Клепиковского района при продаже коляски в интернете мошенники украли деньги. Об этом сообщила пресс-лужба регионального УМВД.

В отдел полиции обратилась 22-летняя жительница района. Выяснилось, что потерпевшая пыталась продать детскую коляску, разместив объявление на сайте. С ней связался неизвестный под видом покупателя.

Для удобства оплаты он предложил ей перейти по ссылке и скачать специальное приложение. Заявительница согласилась и вскоре обнаружила, что с ее банковского счета списали 60 тысяч рублей.

Отмечается, что девушка установила программу удаленного доступа, с помощью которой злоумышленник смог войти в ее мобильный банк и похитить деньги.

Сотрудники полиции разыскивают злоумышленника.