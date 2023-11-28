У жительницы Клепиковского района при продаже коляски в интернете мошенники украли деньги

У жительницы Клепиковского района при продаже коляски в интернете мошенники украли деньги. Об этом сообщила пресс-лужба регионального УМВД.

В отдел полиции обратилась 22-летняя жительница района. Выяснилось, что потерпевшая пыталась продать детскую коляску, разместив объявление на сайте. С ней связался неизвестный под видом покупателя.

Для удобства оплаты он предложил ей перейти по ссылке и скачать специальное приложение. Заявительница согласилась и вскоре обнаружила, что с ее банковского счета списали 60 тысяч рублей.

Отмечается, что девушка установила программу удаленного доступа, с помощью которой злоумышленник смог войти в ее мобильный банк и похитить деньги.

Сотрудники полиции разыскивают злоумышленника.