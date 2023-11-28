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Рязанским предпринимателям компенсируют замену вывесок
Заявки принимаются до 15 декабря

Власти Рязани компенсируют замену информационных конструкций, сообщает пресс-служба мэрии.

В 2022 году постановлением администрации города Рязани утвержден Дизайн-код города Рязани. Его применение является обязательным для всех коммерческих и бюджетных организаций города, содержит единые рекомендации и требования к размещению информационных конструкций.

Рязань стала обладателем федерального гранта Ростуризма, благодаря которому предприниматели могут получить от администрации города субсидию в размере 90% от затрат на замену вывесок. Поддержка распространяется на предпринимателей, объекты которых размещены на улицах:

  • Первомайский проспект (от пересечения с ул. Вокзальная до пл. Ленина);
  • Павлова (от пересечения с Первомайским проспектом до пересечения с ул. Семинарская);
  • Кольцова;
  • Краснорядская;
  • Почтовая;
  • Мюнстерская;
  • Соборная;
  • Кремлевский Вал (от пересечения с Посадским переулком до ул. Новослободская);
  • Некрасова;
  • Новослободская;
  • Ленина (от пересечения с ул. Соборная до пересечения с ул. Свободы);
  • Николодворянская;
  • Полонского;
  • Свободы (от пересечения с ул. Ленина до Окского проезда);
  • Грибоедова (от пл. Свободы до пересечения с ул. Кремлевский Вал).

Субсидия в размере 90% предоставляется предпринимателям от затрат на замену вывесок, в соответствии с утвержденным дизайн-кодом города. Заявки можно направлять в управление культуры администрации Рязани до 15 декабря 2023 года. Компенсируются затраты на замену каждой информационной вывески, если у юридического лица несколько офисов или помещений, расположенных на вышеуказанных улицах.

В управлении градостроительства и архитектуры администрации города на постоянной основе сотрудники отдела главного художника осуществляют консультации по вопросам размещения информационных вывесок на территории города. По вопросам дизайна городской среды заявителям рекомендуем обращаться в отдел главного художника по тел.: +7 (4912) 29-78-15, 29-78-16 и на электронную почту по адресу e-mail: 297815@bk.ru.

С 1 января 2024 года рекламные вывески, противоречащие дизайн-коду, будут демонтировать в принудительном порядке, предпринимателям грозит штраф, и они не смогут воспользоваться субсидиями.