Рязанским предпринимателям компенсируют замену вывесок

Власти Рязани компенсируют замену информационных конструкций, сообщает пресс-служба мэрии.
В 2022 году постановлением администрации города Рязани утвержден Дизайн-код города Рязани. Его применение является обязательным для всех коммерческих и бюджетных организаций города, содержит единые рекомендации и требования к размещению информационных конструкций.
Рязань стала обладателем федерального гранта Ростуризма, благодаря которому предприниматели могут получить от администрации города субсидию в размере 90% от затрат на замену вывесок. Поддержка распространяется на предпринимателей, объекты которых размещены на улицах:
- Первомайский проспект (от пересечения с ул. Вокзальная до пл. Ленина);
- Павлова (от пересечения с Первомайским проспектом до пересечения с ул. Семинарская);
- Кольцова;
- Краснорядская;
- Почтовая;
- Мюнстерская;
- Соборная;
- Кремлевский Вал (от пересечения с Посадским переулком до ул. Новослободская);
- Некрасова;
- Новослободская;
- Ленина (от пересечения с ул. Соборная до пересечения с ул. Свободы);
- Николодворянская;
- Полонского;
- Свободы (от пересечения с ул. Ленина до Окского проезда);
- Грибоедова (от пл. Свободы до пересечения с ул. Кремлевский Вал).
Субсидия в размере 90% предоставляется предпринимателям от затрат на замену вывесок, в соответствии с утвержденным дизайн-кодом города. Заявки можно направлять в управление культуры администрации Рязани до 15 декабря 2023 года. Компенсируются затраты на замену каждой информационной вывески, если у юридического лица несколько офисов или помещений, расположенных на вышеуказанных улицах.
В управлении градостроительства и архитектуры администрации города на постоянной основе сотрудники отдела главного художника осуществляют консультации по вопросам размещения информационных вывесок на территории города. По вопросам дизайна городской среды заявителям рекомендуем обращаться в отдел главного художника по тел.:
С 1 января 2024 года рекламные вывески, противоречащие дизайн-коду, будут демонтировать в принудительном порядке, предпринимателям грозит штраф, и они не смогут воспользоваться субсидиями.