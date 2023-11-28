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Рязанские компании приняли участие в международном форуме «Российский промышленник 2023»

Делегация Рязанской области во главе с министром экономического развития региона Андреем Ворфоломеевым принимает участие в международном форуме-выставке «Российский промышленник 2023». Мероприятие проходит с 28 по 30 ноября в Санкт-Петербурге.

В составе делегации 14 крупных рязанских компаний, среди которых — участники нацпроекта «Производительность труда». Они представляют свою продукцию на региональном стенде в рамках выставочной экспозиции.

Главная тема форума — «Устойчивость и развитие: ключевые технологии, роль государства, кадры для промышленности, новые контуры международной кооперации».

Участники обсуждают перспективы технологического развития и промышленного взаимодействия в условиях актуальной внешнеэкономической и политической повестки.

На форуме представлено более 300 компаний из 12 регионов страны.

«Участие в форуме — хорошая возможность для презентации промышленного потенциала региона, поиска новых партнеров, заключения договоров о сотрудничестве», — заявил Андрей Ворфоломеев.