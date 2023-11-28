Россиян с ограничениями на выезд обязали сдать загранпаспорта в отделы МВД

Россияне с ограничениями на выезд должны будут сдать загранпаспорта в МВД с 11 декабря — постановление Правительства России. Об этом сообщается в Telegram-канале «Банки, деньги, два офшора».

Если не сдать документ в течение пяти дней, то его признают недействительным.

Под ограничения на выезд попадают: банкроты, должники, работники с секретностью, призывники, мобилизованные, подозреваемые или обвиняемые по уголовным делам.