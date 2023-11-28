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РГРТУ включился в проект «Цифровая кафедра»

24 ноября в РГРТУ состоялось очередное заседание ученого совета, на котором приняли решение о реализации в университете проекта «Цифровая кафедра». Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Цель проекта — обеспечение приоритетных отраслей экономики региона высококвалифицированными кадрами, обладающими цифровыми компетенциями или навыками использования и освоения цифровых технологий, необходимыми для выполнения нового вида профессиональной деятельности. Реализация проекта предполагается на базе кафедры вычислительной и прикладной математики.

В рамках проекта обучающимся РГРТУ по непрофильным для IT-сферы направлениям подготовки (специальностям) обеспечат возможность бесплатной профессиональной переподготовки по IT-профилю на базе цифровой кафедры. Студенты IT-направлений подготовки на цифровой кафедре бесплатно смогут освоить дополнительные цифровые компетенции и расширить свои профессиональные возможности.

Координатором проекта стал министр цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанской области Андрей Ульянов руководить «Цифровой кафедрой» будет доцент кафедры вычислительной и прикладной математики Татьяна Дмитриева.

Отмечается, что в РГРТУ уже успешно реализуются программы профессиональной переподготовки в сфере информационных технологий, такие как: «Индустриальная разработка программного обеспечения», «Интернет-технологии», «Анализ, проектирование и разработка информационных систем», «Защита информации в автоматизированных системах», «Разработка программного обеспечения на платформе 1С».

«Реализация в РГРТУ проекта „Цифровая кафедра“ — ответ на актуальный запрос регионального рынка труда и предприятий-партнеров, поскольку потребность в кадрах с IT-компетенциями в настоящее время превышает предложение. Проект позволит обеспечить быструю переподготовку специалистов, уже имеющих высшее образование в иной области, для сферы информационных технологий с учетом потребностей региона. Мы ведем плотную работу с коллегами из Минцифры и IT-компаниями, чтобы сделать образовательные программы профпереподготовки, реализуемые с помощью проекта „Цифровая кафедра“ максимально актуальными, а процесс обучения — доступным для заинтересованной аудитории», — прокомментировал старт проекта ректор РГРТУ Михаил Чиркин.

Фото взято из группы вуза во «ВКонтакте»