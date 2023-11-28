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Reuters: на Украине доверие к правительству страны упало до 39%

На Украине доверие к правительству страны упало до 39%. Об этом сообщает «АиФ» со ссылкой на агентство Reuters.

«Доверие к правительству и парламенту упало с 74% в 2022 году до 39% и с 58% до 21% соответственно», — отмечается в публикации.

Агентство отметило снижение рейтинга Владимира Зеленского.

Снижение показателей объясняется коррупционными скандалами и недовольством поставок военной помощи со стороны Запада.

Глава Киевского международного института социологии Владимир Паниотто также отметил в интервью Bloomberg, что тенденция роста поддержки власти в Киеве из-за внешних угроз и кризисов ослабевает.