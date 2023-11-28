Путин заявил, что Россия расценит как агрессию любое вмешательство извне и отреагирует

Россия расценит как агрессию любое вмешательство извне. Об этом сообщил Владимир Путин на пленарном заседании Всемирного русского народного собора.

«Любое вмешательство извне, провокации с целью вызвать межнациональные или межрелигиозные конфликты, мы расцениваем как агрессивные действия против нашей страны, как попытку вновь бросить России терроризм и экстремизм как инструмент борьбы… Мы соответствующим образом будем реагировать», — заявил президент РФ.