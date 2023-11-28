Путин: в России удалось снизить до рекордных показателей уровень детской смертности

Уровень детской смертности, включая младенческую, в России удалось снизить до рекордных показателей, сообщил Владимир Путин. Об этом сообщает ТАСС.

«Работа, которую мы проводим, уже дает ощутимые результаты. Так, за последние десять лет нам удалось почти в два раза снизить младенческую смертность. Кстати говоря, и детская смертность — от 0 до 17 лет — также сократилась более чем в два раза. Сейчас данный показатель по младенческой смертности находится на исторически минимальных значениях», — отметил он.