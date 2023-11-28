На Сахалине избили первоклассника и бросили его замерзать в снегу

В Сахалинской области школьники избили первоклассника и бросили его в снегу. Об этом сообщил общественный деятель и юрист Кирилл Кобяков в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в городе Долинск. Ученики СОШ № 1 наносили удары мальчику в лицо, пах и живот. Учителя видели, как мальчик лежит в снегу и просто прошли мимо.

«Ребенок рассказал, что, когда он лежал побитый на снегу, мимо проходил один из учителей и даже не попытался предложить помощь. Мальчика госпитализировала скорая, приезжала полиция. Школа сейчас в режиме радиомолчания», — написал Кобяков.

Сейчас в инциденте также разбирается прокуратура.