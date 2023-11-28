Малков: работаем вместе с людьми и для людей — это наш приоритет

Работаем вместе с людьми и для людей — это наш приоритет. Об этом губернатор Рязанской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Павел Малков сказал на ХХХIХ конференции регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».

На встрече подвели итоги работы регионального отделения партии в текущем году и обозначили задачи на перспективу. Ряд вопросов касался изменений в составах Регионального политического совета и его Президиума в связи с их обновлением. Избраны новые члены этих партийных структур. Кандидатуры были выдвинуты и одобрены на заседании регионального политсовета, которое состоялось перед конференцией. Малков вручил также партийные билеты и региональные награды.

Кроме того, глава региона подчеркнул, что партия объединяет все больше сторонников и единомышленников, работа строится в интересах жителей области.

«Нужно обязательно реагировать на все изменения в обществе, на проблемы и требования людей. Наша партия всегда должна соответствовать времени и эффективно работать. Этого ждет от нас наш Президент Владимир Путин. Этого ждут наши граждане. Мы обязаны это доверие оправдать», — сказал он.

Отмечается, что в уходящем году на выборах в Рязанскую гордуму кандидатам от партии удалось занять 85% от общего числа мандатов, что является безоговорочным успехом.

Малков рассказал, что заработал новый современный корпус онкодиспансера, появляются ФАПы, возводятся и ремонтируются школы, детсады, спортобъекты, модернизируются библиотеки.

Всего в этом году в регионе строятся 44 социальных объекта. Продолжается благоустройство территорий. В числе крупных инфраструктурных проектов на ближайшую перспективу — строительство новой поликлиники в Дашково-Песочне.

По словам главы региона, в приоритетах — помощь участникам СВО и их семьям, а также жителям новых регионов. Туда выезжают рязанские волонтеры.