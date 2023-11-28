Курсанты РВВДКУ показали элементы боевой подготовки с учетом опыта в СВО

Курсанты Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища (РВВДКУ) имени генерала армии Маргелова продемонстрировали в учебном центре в Сельцах элементы боевой подготовки, в которые были внесены изменения с учетом опыта специальной военной операции. Об этом сообщили на сайте Минобороны.

Учения прошли для студентов 1-го курса, которые поступили в училище в этом году. Они отрабатывают элементы стрельбы на полигоне с боевыми патронами уже в шестой раз.

«Сейчас изучаем три базовых положения стрельбы: лежа, с колена и стоя. Сначала проверяется бой оружия, а затем выполняются практические стрельбы. Кроме того, что мы что-то показываем, мы вырабатываем базовые умения и объясняем, почему определенный элемент выполняется определенным образом», — сообщил преподаватель кафедры вооружения и стрельбы.

На соседнем стрельбище занимались ученики 4-го курса, которые отрабатывали уже более сложные элементы, включая динамическую стрельбу в движении с корректированием огня вторым номером, с имитацией реального боя: из пролома в стене и на нестабильной опоре, а также огонь в движении.

«Здесь совершенствуется именно практика ведения огня, стрельбы, перемещения, смены и корректирования огня вторым номером при появляющейся внезапно цели. Второй номер также может вести огонь, пока основной — заменяет боекомплект», — пояснил командир группы инструкторов с позывным «Успех». Он отмечает, что в элементы подготовки постоянно вносятся изменения с учетом опыта специальной военной операции.

Отмечается, что в отработку штурмовых действий курсантов также вносятся усовершенствования с учетом опыта СВО, однако порядок действий группы не меняется. Основной ее задачей остается обеспечение своей скрытности.

«Но с опытом СВО вносится защита от аэроразведки противника. Эти вопросы мы тоже отрабатываем. Кроме того, увеличился носимый боезапас — теперь при штурмовых действиях он составляет не менее 18 магазинов и 10 гранат», — рассказал один из инструкторов.

Группы спецназа продемонстрировали штурм бетонного укрытия, а также показали зачистку малоэтажной застройки с огневыми точками противника. Инструктор отметил, что командир группы во время руководства штурмовыми действиями в режиме реального времени получал от оператора БПЛА, оснащенного тепловизором, информацию о нахождении противника.