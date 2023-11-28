Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 28
-3°
Срд, 29
Чтв, 30
ЦБ USD 88.7 -0.11 28/11
ЦБ EUR 97.16 0.24 28/11
Нал. USD 89.3 / 91.2 28/11 11:35
Нал. EUR 97.12 / 98.38 28/11 10:45
Новости
Итоги года New
Публикации
Ректор РГРТУ Михаил Чиркин: информационные технологии — далеко не толь...
В воскресенье, 19 ноября, в Рязанском государственном р...
21 ноября 12:38
5 002
Рязанский врач-сурдолог рассказал, можно ли оглохнуть из-за наушников
Врач-сурдолог ОКБ имени Семашко Любовь Кусакина рассказ...
20 ноября 11:37
5 444
Омерзительное рядом. Рязанцы продолжают жаловаться на едкие запахи
В середине октября в соцсетях от рязанцев пошла новая в...
14 ноября 14:47
8 335
Кто такие шоплифтеры и почему они хвастаются воровством в магазинах
Для избежания подозрения большая часть шоплифтеров поку...
13 ноября 13:40
9 106
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанский Кремль
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Интервью Павла Малкова
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Все спецпроекты →
Курсанты РВВДКУ показали элементы боевой подготовки с учетом опыта в СВО

Курсанты Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища (РВВДКУ) имени генерала армии Маргелова продемонстрировали в учебном центре в Сельцах элементы боевой подготовки, в которые были внесены изменения с учетом опыта специальной военной операции. Об этом сообщили на сайте Минобороны.

Учения прошли для студентов 1-го курса, которые поступили в училище в этом году. Они отрабатывают элементы стрельбы на полигоне с боевыми патронами уже в шестой раз.

«Сейчас изучаем три базовых положения стрельбы: лежа, с колена и стоя. Сначала проверяется бой оружия, а затем выполняются практические стрельбы. Кроме того, что мы что-то показываем, мы вырабатываем базовые умения и объясняем, почему определенный элемент выполняется определенным образом», — сообщил преподаватель кафедры вооружения и стрельбы.

На соседнем стрельбище занимались ученики 4-го курса, которые отрабатывали уже более сложные элементы, включая динамическую стрельбу в движении с корректированием огня вторым номером, с имитацией реального боя: из пролома в стене и на нестабильной опоре, а также огонь в движении.

«Здесь совершенствуется именно практика ведения огня, стрельбы, перемещения, смены и корректирования огня вторым номером при появляющейся внезапно цели. Второй номер также может вести огонь, пока основной — заменяет боекомплект», — пояснил командир группы инструкторов с позывным «Успех». Он отмечает, что в элементы подготовки постоянно вносятся изменения с учетом опыта специальной военной операции.

Отмечается, что в отработку штурмовых действий курсантов также вносятся усовершенствования с учетом опыта СВО, однако порядок действий группы не меняется. Основной ее задачей остается обеспечение своей скрытности.

«Но с опытом СВО вносится защита от аэроразведки противника. Эти вопросы мы тоже отрабатываем. Кроме того, увеличился носимый боезапас — теперь при штурмовых действиях он составляет не менее 18 магазинов и 10 гранат», — рассказал один из инструкторов.

Группы спецназа продемонстрировали штурм бетонного укрытия, а также показали зачистку малоэтажной застройки с огневыми точками противника. Инструктор отметил, что командир группы во время руководства штурмовыми действиями в режиме реального времени получал от оператора БПЛА, оснащенного тепловизором, информацию о нахождении противника.