Климатолог Карнаухов заявил, что на Земле может появиться «вечный» ураган

Изменение климата на Земле может привести к появлению устойчивого урагана, который будет циркулировать на планете круглый год. Об этом пишет «Метеовести» со ссылкой на научного сотрудника Пущинского центра биологических исследований РАН Алексея Карнаухова.

По его словам, глобальное потепление вызывает смещение границ климатических зон. То, что мы наблюдаем на Дальнем Востоке в последние годы — просто систематические наводнения — это очень напоминает характерные черты муссонного климата. Фактически зона муссонов смещается уже на территорию нашей страны и надо к этому привыкать.

Есть прогноз, что если жители планеты не изменят свое отношение к проблемам климата, то, изменения климата приведут к формированию устойчивого урагана, который будет циркулировать круглый год на постоянной основе, как Красное пятно на Юпитере, и будет двигаться, например, от берегов Сахары к берегам Флориды, переваливать в районе Никарагуа через американский континент, и дальше вновь усиливаться в Тихом океане, идти к Индонезии, Вьетнаму, берегам Индии.