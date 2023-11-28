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ГРПЗ представит сварочное и медицинское оборудование на форуме в Санкт-Петербурге

Государственный Рязанский приборный завод (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) принимает участие в Международном форуме-выставке «Российский промышленник». Мероприятие проходит в Санкт-Петербурге с 28 по 30 ноября.

В рамках форума-выставки ГРПЗ представит свою продукцию на объединенном стенде Рязанской области. В экспозицию предприятия вошли сварочное и медицинское оборудование.

Малогабаритный сварочный аппарат «Форсаж-180», представленный на выставке, предназначен для ручной дуговой сварки.

Технические характеристики, в том числе работоспособность при снижении напряжения питающей сети, исключают проблемы при проведении сварочных работ и позволяют применять его в строительстве, при ремонтных работах на даче, в гараже и мастерских.

Кроме того, участники и гости форума могут ознакомиться с магнитотерапевтическим офтальмологическим аппаратом АМТО для лечения глазных болезней, таких как близорукость, дальнозоркость, астенопия и других. Он дополняет медикаментозное лечение и оказывает положительный терапевтический эффект. Изделие также рекомендуется применять с целью профилактики офтальмологических заболеваний.

«ГРПЗ — одно из крупнейших предприятий Рязанской области. Мы выпускаем широкий ассортимент высокотехнологичной продукции, востребованной в различных сегментах рынка, в том числе в машиностроении, медицине, энергетике, автомобилестроении, атомной промышленности, энергетике. Для этого завод постоянно внедряет новые технологии, модернизирует производство, поддерживает высокий уровень квалификации сотрудников», — отметил генеральный директор ГРПЗ Борис Виноградов.

Форум-выставка «Российский промышленник» — одно из ключевых событий промышленности. Это федеральная площадка для взаимодействия бизнеса с государством, ведущими технологическими компаниями, университетами, научными организациями, малым и средним бизнесом, зарубежными партнерами. Более 460 экспонентов представляют самые последние разработки и технологии в области машиностроения, энергетики и других отраслях.