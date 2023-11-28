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Евросоюз выделил почти 200 млн евро на подготовку украинских солдат

Евросоюз дополнительно выделил почти 200 млн евро на подготовку солдат для армии Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

«Совет принял решение предоставить дополнительное финансирование для обучения украинских вооруженных сил в рамках Военной тренировочной миссии ЕС для Украины. Денежная сумма увеличена на 194 млн евро и составит в целом 255 млн евро», — говорится в заявлении.

В документе подчеркивается, что эта поддержка продолжит способствовать широкомасштабной подготовке личного состава Вооруженных Сил Украины и позволит государствам — членам ЕС предоставить необходимое учебное оборудование и материалы.