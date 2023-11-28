25-летнюю рязанку задержали за обман при продаже натуральных волос через интернет

В Рязани полицейские задержали 25-летнюю жительницу города за мошенничество через интернет. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

Правоохранители выяснили, что девушка причастна к хищению девяти тысяч рублей, которые она получила от 45-летней москвички, оплатившей покупку натуральных волос. Однако вместо этого женщина получила синтетический аналог, который стоит гораздо дешевле.

В отношении рязанки возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Оказалось, что таким образом она обманула пять человек из разных регионов страны (Московской и Челябинской областей, Краснодарского края, Москвы и Твери). Общий ущерб составил более 93 тысяч рублей. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.