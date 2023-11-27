Военный эксперт назвал преимущество России перед Украиной зимой

Морозоустойчивость техники дает преимущество ВС России в зимних боях в зоне СВО. Об этом сообщил военный эксперт Юрий Кнутов, пишет «Лента.ру».

"Независимо от того, мороз или жара, наша техника работает уверенно и устойчиво. Единственное, нужно применять соответствующие смазки, то есть подбирать масла", — рассказал Кнутов.

Он отметил, что если не соблюдать правила обслуживания техники, масло может остыть и на этом все закончится. При правильной подготовке техники ВС России имеют преимущество. Также внимательное обслуживание обеспечит функционирование без проблем в любую погоду.