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Военный эксперт назвал преимущество России перед Украиной зимой

Морозоустойчивость техники дает преимущество ВС России в зимних боях в зоне СВО. Об этом сообщил военный эксперт Юрий Кнутов, пишет «Лента.ру».

"Независимо от того, мороз или жара, наша техника работает уверенно и устойчиво. Единственное, нужно применять соответствующие смазки, то есть подбирать масла", — рассказал Кнутов.

Он отметил, что если не соблюдать правила обслуживания техники, масло может остыть и на этом все закончится. При правильной подготовке техники ВС России имеют преимущество. Также внимательное обслуживание обеспечит функционирование без проблем в любую погоду.