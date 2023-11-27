В Югре отец вылил ведро кипятка на семилетнюю дочь

После похода в баню с отцом первоклассница попала в реанимацию с сильными ожогами. Об этом пишет Ural Mash.

ЧП произошло в частном доме в Югорске. Во время мытья мужчина перепутал горячую и холодную воду и окатил дочь кипятком с ног до головы. По данным источника, мужчина — начальник службы снабжения водой.

Девочку экстренно доставили в местную больницу, потом на борту санитарной авиации перевезли в Сургут. У нее ожоги 84% тела. Сейчас девочка на аппарате искусственной вентиляции легких.

Следственный комитет региона начал проверку. Силовики пытаются установить все обстоятельства произошедшего.