В Свердловской области 12-летний мальчик утонул в бассейне во время тренировки

В Свердловской области 12-летний мальчик утонул в бассейне во время тренировки. Он застрял рукой в сливном отверстии для фильтрации. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на собственный источник.

Все произошло на групповой тренировке. За детьми в тот момент следили сразу два тренера.

«Дети заметили, что один из пловцов долго находится под водой, и сообщили об этом тренеру. Тот нырнул в бассейн и увидел, что ребенок застрял правой рукой в сливном отверстии для фильтрации. Руку пытались достать, но из-за сильной тяги этого не получилось сделать», — рассказал собеседник.

Когда фильтр отчистки воды выключили, руку школьника удалось вызволить, однако мальчик уже не подавал признаков жизни.