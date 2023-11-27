В Скопинском районе в колонию пытались передать 27 телефонов

В Скопинском районе в колонию пытались передать 27 телефонов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСИН РФ.

Инцидент произошел в ИК-5. На территории учреждения нашли 10 свертков, в которых находились 27 телефонов, 21 зарядный блок, 29 кабелей, 23 комплекта наушников и 51 сим-карта.

Оперативники установили, что предметы предназначались для осужденного, который планировал продавать телефоны в колонии.

По данному факту проводится проверка.