В рязанском торговом центре спасатели провели пожарно-тактическое учение

В понедельник, 27 ноября, в Рязани состоялось тренировочное пожарно-тактическое учение с личным составом дежурных караулов в торговом центре «Метро». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По замыслу в результате короткого замыкания электропроводки произошел пожар в торговом зале. Для поиска очага в торговый центр направили звено газодымозащитной службы в составе трех человек.

Из-за сильного условного задымления пожарные потерялись, командир звена перестал выходить на связь. Все силы были направлены на их поиск.

В ходе учения личный состав с поставленной задачей справился, отработал на практике ликвидацию условного пожара на объекте и действия по эвакуации и спасению людей.

Всего в учениях были задействованы 25 человек и пять единиц техники.