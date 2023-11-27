В Рязанской области в ДТП со снегоуборщиком пострадали двое взрослых и подросток

В Рязанской области в ДТП со снегоуборщиком пострадали двое взрослых и подросток. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Авария случилась в воскресенье, 26 ноября, в Михайловском районе, на 196 километре автомобильной дороги Р-22 «Каспий». По предварительной информации, столкнулись три автомобиля: Volkswagen Polo под управлением 34-летнего водителя, грузовой автомобиль Volvo под управлением 33-летнего рязанца и Hyundai H-1 под управлением 55-летнего жителя Волгоградской области.

В результате ДТП пострадали водитель, 49-летняя пассажирка и 14-летний пассажир автомобиля Hyundai H-1.