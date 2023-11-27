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В Рязанской области оштрафовали жителя Узбекистана за попытку дать взятку сотруднику полиции

36-летнего уроженца Узбекистан признали виновным в покушении на дачу взятки. Об этом сообщили в прокуратуре Рязанской области.

В сентябре 2023 года полицейские задержали мигранта, который пытался дать взятку в размере 10 тысяч рублей в обмен на несоставление протокола ввиду нарушения миграционного законодательства. Правоохранитель от денег отказался.

В отношении иностранца возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 291.2 УК РФ. Суд приговорил его к штрафу в размере 45 тысяч рублей.