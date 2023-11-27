В рязанской мэрии рассказали, что «Дом Постниковых» будет восстановлен

В рязанской мэрии рассказали, что «Дом Постниковых» будет восстановлен. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что на объекте культурного наследия местного значения «Дом Постниковых» проводятся работы по его воссозданию и сохранению.

«В настоящее время ведется расчистка территории и разборка аварийных конструкций здания, уцелевшего после пожара 2013 года. Сохранившиеся элементы фасадов и конструкций, представляющие культурную ценность, демонтированы и будут отреставрированы на производственной базе подрядной организации — компании „Фасадстройсервис“ для дальнейшего повторного применения при воссоздании здания», — рассказали в мэрии.

Окончание работ запланировано на декабрь 2024 года.

Ранее «Дом Постниковых» снесли. Из-за этого члены ВООПИиК написали заявление о возбуждении уголовного дела.