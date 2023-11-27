В Рязани задержали рецидивиста за кражу велосипеда

В Рязани задержали рецидивиста за кражу велосипеда. Об этом сообщает пресс-службе регионального УМВД.

В полицию обратился 30-летний рязанец и сообщил, что из подъезда дома на улице Новаторов, в котором он проживает, пропал велосипед.

Оперативники установили, что к краже велосипеда причастен 40-летний рязанец. Ранее этот мужчина был судим за кражу, грабеж, разбойное нападение и за оборот поддельных документов.

Ориентировку на розыск мужчины разослали все нарядам ППСП, курсирующим в городе Рязани.

Рязанца задержали. Позже был изъят похищенный велосипед. После необходимых следственных действий транспортное средство вернут владельцу.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 5 лет тюрьмы. Подозреваемого взяли под стражу.