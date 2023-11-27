В Рязани задержали 23-летнюю иностранку за распространение героина

В Рязани задержали 23-летнюю иностранку за распространение героина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Девушку задержали на Московском шоссе. По сведениям оперативников, она была причастна к распространению наркотиков через «закладки» и для этого была командирована в Рязань.

В ходе личного досмотра полицейские изъяли у нее несколько самодельных контейнеров с порошкообразным веществом. Экспертиза установила, что в контейнерах хранилось более 5 граммов героина.

Установлено, что иностранка причастна к распространению героина в Нижнем Новгороде, Смоленске и Сызрани. Приехав по заданию кураторов в Рязань, женщина должна была приступить к сбыту привезенной с собой партии героина.

Возбуждено уголовное дело.