В Рязани за выходные задержали 78 человек

В Рязани за выходные задержали 78 человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Всего в ходе рейдов полицейские раскрыли 21 преступление и пресекли 937 административных правонарушений.

Отмечается, что основная масса составленных административных протоколов касается мелкого хулиганства, появления в состоянии алкогольного опьянения и распития спиртного в общественных местах. В отделы полиции Рязанской области было доставлено 78 человек.

Также полицейские за выходные остановили 16 пьяных водителей, 6 из них отказались от прохождения медицинского освидетельствования.

В ходе проверки торговых организаций сотрудники полиции выявили 3 факта нарушения в сфере торговли алкогольной продукцией. Из незаконного оборота изъяли 104 литра спиртных напитков.

Отмечается, что за выходные полицейские составили 11 административных протоколов на подростков, а также выявили и пресекли 20 правонарушений в сфере миграции. На иностранных граждан-нарушителей составлены административные протоколы.