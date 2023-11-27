В Рязани умерла заведующая детским садом № 128 Наталья Беспалова

В Рязани умерла заведующая детским садом № 128 Наталья Беспалова. Об этом сообщили в группе «Образование и молодежь города Рязани».

Женщина умерла 26 ноября на 50-м году жизни.

«Она была талантливым руководителем в расцвете лет, с неисчерпаемым потенциалом, будучи еще полной сил, планов и замыслов, профессиональный путь ее обещал еще много интересного впереди», — написали в некрологе.

Беспалова начинала работу в детском саду № 66 в должности воспитателя. Затем Наталья продолжила работу заместителем заведующего по ВМР в том же детском саду. С 2010 по 2015 была назначена заведующим детским садом № 8. С 2015 по настоящее время — заведующий МБДОУ «Детский сад № 128».