В России могут увеличить лимит по льготной ипотеке

В России могут увеличить лимит по льготной ипотеке. Об этом сообщает газета «Известия».

По данным издания, в Минфине готовят постановление о расширении лимитов по льготным ипотечным программам. Такое решение принято на фоне выросших ставок по рыночным продуктам.

Отмечается, что некоторые кредитные организации, несмотря на возможность выдачи льготной ипотеки при иссякшем лимите с учетом ее компенсации в будущем, могут все же временно перестать выдавать такие кредиты, опасаясь снижения доходности.

В Минфине «Известиям» заявили, что, помимо расширения лимитов, есть и другой механизм — перераспределение лимитов между кредитными организациями, и он периодически применяется, но в каких условиях, в министерстве не уточнили.