В РГУ имени Есенина прошел день открытых дверей

В РГУ имени Есенина прошел день открытых дверей. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Будущих абитуриентов приветствовал и. о ректора Игорь Мурог. Он рассказал гостям об университете, его традициях и перспективах развития образовательной, научной, инновационной деятельности, расширения социального партнерства вуза с целью обеспечения эффективного трудоустройства студентов.

На мероприятии также присутствовали первый замминистра образования Рязанской области Ольга Васина, проректор по образовательной деятельности Лариса Лазуткина, проректор по молодежной политике и воспитательной деятельности Светлана Алентикова, председатель комитета по делам молодежи Рязанской области Виталий Косачев и проректор по цифровому развитию и инновационной деятельности Александр Асаев.

Участники дня открытых дверей пообщались со специалистами приемной комиссии, узнали о сроках приема и обучения, количестве бюджетных мест, порядке проведения вступительных испытаний.

Для гостей выступили команда КВН «Айседора Дункан», актеры театра «Переход», коллектив спонтанной хореографии «ПараLLель» и вокальная студия РГУ.

Отмечается, что в рамках дня открытых дверей между РГУ и школой № 16 в Коломне подписали договор о сотрудничестве.

После официальной части мероприятия гости университета смогли посетить площадки с мастер-классами от институтов и факультетов.