В региональном минстрое объяснили вырубку деревьев в Солотче около госпиталя для ветеранов войн

Рязанцам объяснили вырубку деревьев в Солотче рядом с областным клиническим госпиталем для ветеранов войн. Об этом РЗН. Инфо в понедельник, 27 ноября, рассказали в региональном минстрое.

Работы проводят для строительства канализационного коллектора, чтобы подключить госпиталь к центральной системе водоотведения.

По словам ведомства, собственник участка — областной клинический госпиталь для ветеранов войн. Работы согласованы. Территория не относится к землям лесного фонда.

Отмечается, что новые деревья на месте вырубки высаживать не будут.

Напомним, рязанцы пожаловались на вырубку деревьев в Солотче.