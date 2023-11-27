В региональном минстрое объяснили вырубку деревьев в Солотче около госпиталя для ветеранов войн
Рязанцам объяснили вырубку деревьев в Солотче рядом с областным клиническим госпиталем для ветеранов войн. Об этом РЗН. Инфо в понедельник, 27 ноября, рассказали в региональном минстрое.
Работы проводят для строительства канализационного коллектора, чтобы подключить госпиталь к центральной системе водоотведения.
По словам ведомства, собственник участка — областной клинический госпиталь для ветеранов войн. Работы согласованы. Территория не относится к землям лесного фонда.
Отмечается, что новые деревья на месте вырубки высаживать не будут.
Напомним, рязанцы пожаловались на вырубку деревьев в Солотче.