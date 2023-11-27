В Подмосковье на детской площадке собака вцепилась ребенку в лицо

В Подмосковье на детской площадке собака вцепилась ребенку в лицо. Об этом пишет «112».

Четырехлетняя Полина гуляла во дворе с няней. Поблизости с хозяином, но без намордника и поводка находился бультерьер Войт. Внезапно, животное рвануло в сторону ребенка и вцепилось ей в лицо.

Няня пыталась оттащить пса, но тоже получила несколько мощных укусов. Девочку экстренно госпитализировали с рваными укушенными ранами и ссадинами лица.

Владелец Войта, 54-летний Александр Полещук заявил силовикам, что его собака безобидная, просто очень игривая. Он уже связался с родителями пострадавшей и предложил помощь.

По факту нападения собаки на ребенка возбуждено уголовное дело.