В Новороссийске трое мужчин похитили и убили женщину, чтобы угнать ее автомобиль

В Новороссийске трое мужчин похитили и убили женщину, чтобы угнать ее автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации канала, 38-летняя женщина села в свой BMW X6 и поехала на тренировку в спортзал. После этого она перестала выходить на связь. Спустя двое суток женщину нашли мертвой в лесу в районе кладбища «Кабахаха». На теле были множественные ножевые ранения. А автомобиль пропал.

Полиция нашла подозреваемых в убийстве. Ими оказалась банда автоугонщиков: 29-летний боец MMA и два его приятеля — 30-летний и 33-летний мужчины.

Выяснилось, что еще до похищения женщины они напали в гаражах на двух водителей. Одного из них они посадили в багажник Renault Duster, покатались по городу, а потом бросили авто вместе с «пассажиром» и скрылись с места. Через несколько дней осле этого они напали на владельца Hyundai Matrix, связали и бросили в багажник. В безлюдном месте мужчины выкинули и угнали автомобиль.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Похищение» и «Убийство». Во время допроса одному из подозреваемых стало плохо. Один из мужчин скончался. Причина смерти выясняется. Ранее он уже был судим за причинение вреда здоровью средней тяжести, разбой и находился под административным надзором.