В Минтруде заявили о недостаточной рождаемости

За шесть лет рождаемость третьих детей в российских семьях выросла на 12%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на директор департамента демографической и семейной политики Минтруда Андрея Галкина.

Чиновник отметил, что для достижения демографических показателей рост должен быть более существенным. Сейчас же негативные тенденции обусловлены последствиями ВОВ и распадом СССР, считает Галкин. Он добавил, что в репродуктивном возрасте сейчас находятся малочисленное поколение, рожденное в 1990-е годы.

Отмечается, что в 2022 году родилось 1,3 млн детей, в 2023 — более 950 тысяч.