В Кировской области нашли тела двух 15-летних девочек

Следователи устанавливают обстоятельства гибели двух 15-летних девочек в ночь с 25 на 26 ноября в Белой Холунице Кировской области. Об этом сообщает портал «Progorod43».

По предварительным данным, причиной смерти могло стать отравление угарным газом из-за печного отопления в доме.

По словам очевидцев, в тот вечер рядом с девочками был 20-летний молодой человек. Его госпитализировали. Источник, близкий к ситуации, рассказал, что в понедельник, 27 ноября, молодой человек скончался в реанимации.